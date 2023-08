Dopo avere ospitato nella Casa del Grande Fratello Vip volti noti e di una certa cultura del calibro di Barbara Alberti e Fulvio Abbate, pare che Alfonso Signorini stia tentando il colpaccio anche per questa edizione.

Secondo Dagospia, infatti, nella Casa del Grande Fratello potrebbe entrare addirittura Giampiero Mughini dopo la sua esperienza con Ballando con le stelle: riusciranno a convincerlo con un lauto cachet? Staremo a vedere!

Ecco cosa scrive il portale di Roberto D’Agostino a tal proposito:

Un lungo curriculum, una grande personalità. Gira voce che il prossimo 11 settembre nella casa del Grande Fratello potrebbe fare il suo ingresso Giampiero Mughini. Giornalista, scrittore, opinionista tv. Si era già messo in gioco come concorrente a Ballando con le Stelle, ora la nuova sfida. Come se la caverà?