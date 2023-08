Come sarà il nuovo Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini? Per saperlo dobbiamo attendere il prossimo 11 settembre, quando su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova edizione che vedrà in campo Vip e Nip, tutti sotto lo stesso tetto. Tra le novità, la presenza in studio di Cesara Buonamici nei panni di unica opinionista. Ma quale sarà davvero il suo ruolo?

Cesara Buonamici ed il suo ruolo al Grande Fratello

A fare qualche considerazione su ciò che vedremo e su quello che sarà il ruolo di Cesara Buonamici al Grande Fratello ci ha pensato il noto giornalista Riccardo Signoretti tra le pagine del suo settimanale, Nuovo, come raccolto dai colleghi di Biccy.it. In un editoriale dedicato al reality si legge:

Sarà lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici non certo il contrario.

Ed ancora:

Indubbio è che ritrovare Cesara Buonamici come opinionista del GF farà un certo effetto a chi è abituato a seguirla al TG5. Di certo la giornalista ha chiesto garanzie a Pier Silvio Berlusconi che pare l’abbia chiamata personalmente per proporle questa nuova avventura. L’AD di Mediaset vuole dare una svolta al reality, alzando il livello qualitativo ed eliminando il trash. Sarà quindi lo show ad adeguarsi allo stile di Cesara Buonamici, non certo il contrario. Resta da capire se il nuovo corso del programma otterrà anche gli ascolti sperati.

Tuttavia, mentre Cesara continuerà a condurre il Tg5, c’è chi ha sollevato anche qualche dubbio. Questa volta sono gli spettatori a parlare, e nella posta del settimanale Nuovo Tv ripresa da LaNostraTv, si leggono proprio i primi tentennamenti:

E se fosse lei a uscirne con un profilo più basso?

Ipotesi e previsioni, in attesa del prossimo settembre, quando si aprirà ufficialmente il sipario sulla rivoluzionata edizione del Grande Fratello.