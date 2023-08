Anche Alex Schwazer nella Casa del Grande Fratello in partenza dal prossimo 11 settembre su Canale 5. Questo è il vero colpaccio di Alfonso Signorini per quanto riguarda i cast di concorrenti del reality show.

Con l’atleta altoatesino il Grande fratello racconterà giorno per giorno la tesi umana di una persona che avrà pure sbagliato, ma ha pagato, con moneta sonante i suoi errori. Ma che è stato anche vittima di un sistema che lo ha usato come capro espiatorio, per nascondere le crepe di un mondo in verità imperfetto.