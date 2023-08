Concorrenti Grande Fratello: nel cast della nuova edizione anche Giampiero Mughini? Il famoso giornalista di origini siciliane, infatti, secondo Dagospia potrebbe partecipare al programma in arrivo dal prossimo 11 settembre su Canale 5.

Concorrenti Grande Fratello, nel cast Giampiero Mughini?

Proprio in queste ore è spuntata la nuova indiscrezione di Dagospia secondo la quale vedremo Giampiero Mughini nella Casa: cosa ne pensate? Con lui i nomi salirebbero a quota 17 (in realtà sono 19 ma due entrerebbero in coppia come unico concorrente).

Cosa ne pensate di queste nuove indiscrezioni sul cast di concorrenti?

Il probabile cast, tutti i nomi

Ecco, a seguire, tutti i possibili nomi che sono emersi in queste settimane:

Samira Lui Cristina Scuccia Francesco Muzzi (Matrimonio a Prima Vista) Rosanna Fratello Claudio Sona Silvia Magarre (Primo appuntamento) Justine Mattera Fiordaliso Brigitta e Benedicta Boccoli Donatella Rettore Marcella Bella Ninetto Davoli Corrado Tedeschi Franco Oppini Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi Annalisa Chirico Giampiero Mughini

