Una concorrente del Grande Fratello Vip 7 spoilera (per errore?) la sua partecipazione – VIDEO

Antonella Fiordelisi spoilera (per errore?) la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7 in partenza dal prossimo 19 settembre in onda su Canale 5 con il suo doppio appuntamento settimanale.

Antonella Fiordelisi spoilera la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7

Il dettaglio è stato prontamente notato dalla pagina Instagram GFVIPNews che in merito ha scritto:

Antonella nelle sue storie Instagram ha pubblicato un video in cui si trovava nel backstage del GF VIP, il luogo è identico a quello della foto che aveva pubblicato il regista Alessio Pollacci circa un mese fa, infatti si può notare che il pavimento, le mura, le finestre e il tetto mostrati nella storia sono uguali a quelli della foto del regista. Inoltre Antonella ha inserito l’emoji della clessidra, per far capire che manca poco, dunque si riferiva proprio al reality.

Oltre alla Fiordelisi, confermati anche Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO VIP (@gfvipnews_)

Concorrenti verso la Casa

Carolina Marconi

Wilma Goich

Patrizia Rossetti

Ginevra Lamborghini

Elenoire Ferruzzi

Pamela Prati

Sofia Giaele De Dona

Antonella Fiordelisi

Nikita Pelizon

Sara Manfuso

Gegia

A loro dovrebbero aggiungersi anche questi altri nomi maschili:

Giovanni Ciacci

Edoardo Donnamaria

Charlie Gnocchi

Antonino Spinalbese

George Ciupilan

Attilio Romita

Amaurys Perez

Luca Salatino