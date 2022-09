Karina Cascella svela un retroscena su Pamela Prati a pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip 7 che la vedrà tra le protagoniste assolute dopo “l’affaire” legato a Mark Caltagirone e la denuncia fatta (e poi ritirata) nei confronti di Mediaset e Barbara d’Urso.

“Vi volevo raccontare una cosa. – esordisce Karina Cascella – Pamela Prati è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Qualcuno di voi mi ha detto “ma perché fai ironia su questa cosa, quando poi le avevi chiesto anche scusa con un post pubblico?”. Sì, effettivamente io ho pubblicato un post e l’avevo anche sentita perché avevo un esagerato ed ero stata un po’ veemente”.

La ex opinionista TV aggiunge:

Col senno di poi e anche con la libertà che ho oggi, io non avrei dovuto chiedere scusa proprio a nessuno. Uno perché non ho mai utilizzato dei termini offensivi, mi sono sempre riferita a quella che è stata una delle più grandi farse dal punto di vista del gossip. Avevo super ragione quando parlavo di questa messa in scena. Non so messa in piedi da chi.

Sicuramente ci sono stati dei ruoli, ma chi la guardava da fuori e commentava tipo me, non poteva pensare altro che fosse tutta una recita naturalmente. E successe un casino. Credo che abbia denunciato Mediaset, credo abbia denunciato Barbara d’Urso… poi non so com’è andata a finire.

Non ha denunciato me. Magari lo farà prossimamente, non lo so, ma se esprimere un parere personale senza offendere nessuno equivale a fare una denuncia, allora dovremmo denunciare persone tutti i giorni. Dalla mattina alla sera gli avvocati farebbero solamente quello. Trovo assurdo che dopo denunce su denunce, poi vai di nuovo in televisione a parlare di questa cosa.