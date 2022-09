Dopo la conferma della presenza di Pamela Prati al GF Vip 7 si rincorrono le indiscrezioni che fanno da sfondo alle parole della stessa showgirl rilasciate in esclusiva al settimanale Chi. A confermare ulteriormente la presenza della Prati, che torna nel reality a distanza di sei anni dalla sua ultima partecipazione, è stato anche il portale Fanpage.it che svela le condizioni e l’accordo in cambio della sua partecipazione.

Pamela Prati al GF Vip, ecco quali sono le condizioni

A quanto pare Pamela Prati avrebbe firmato il contratto per il GF Vip proprio in queste ore. Il suo ingresso nella Casa segna anche il ritorno ufficiale della showgirl in tv a distanza di due anni dallo scandalo del finto matrimonio con l’inesistente Mark Caltagirone ma anche la “pace” fatta con Mediaset. A quanto pare, tra le due parti si sarebbe giunti ad un accordo. Ecco cosa si legge in merito sul portale:

Secondo quanto apprende Fanpage.it, l’accordo tra le parti prevede la partecipazione della soubrette al reality show di Alfonso Signorini e il ritiro della causa civile promossa dalla donna contro Mediaset all’epoca della vicenda diventata il più grosso caso di cronaca rosa degli ultimi 10 anni. Nella stessa causa risultava essere citata anche la conduttrice Barbara D’Urso (che aveva trattato la vicenda Caltagirone a Live – Non è la D’Urso). Era stata proprio Prati, durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani per Belve a confermare la denuncia promossa contro la conduttrice e la rete.

Ma dunque, il caso che tanto fece discutere, sarà trattato nel corso del GF Vip? Sempre secondo Fanpage.it è possibile che ciò possa accadere in una puntata:

Un appuntamento durante il quale si proverà a far luce sui dettagli rimasti ancora nell’ombra, con particolare riferimento al fenomeno del catfishing. Sarà la Prati, successivamente, a decidere se far calare l’oblìo sulla vicenda o raccontarne i dettagli ai compagni nella Casa.

Il portale, infine, parlerebbe anche di una presunta esclusiva di un anno a favore della Prati.