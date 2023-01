Come sta Antonino Spinalbese? Dall’ultimo giorno del 2022 il Vippone ha lasciato la spiatissima Casa del GF Vip per essere sottoposto a dei controlli medici. Nello specifico, Antonino è stato ricoverato presso l’ospedale Padeia di Roma. Gli aggiornamenti ufficiali sul suo conto risalgono allo scorso 2 gennaio.

Antonino Spinalbese, come sta e quando rientra al GF Vip

In quella occasione Antonino Spinalbese, in collegamento con la puntata del GF Vip aggiornava Alfonso Signorini e noi tutti circa le sue condizioni di salute: “Sto bene, tra poco tornerò”, commentò dalla camera d’ospedale.

Ma dunque quando tornerà al GF Vip? Sicuramente non questa sera. In vista della nuova puntata, infatti, come anticipato da Federica Panicucci nel corso di Mattino Cinque, è previsto un collegamento con Antonino che, a quanto pare, “presto rientrerà nella Casa”.

Non sarà tuttavia questa sera, sebbene non sia stato specificato il motivo, esattamente così come le ragioni ufficiali del ricovero. Nonostante abbia detto nella precedente puntata di stare bene, evidentemente il Vippone non sarebbe ancora pronto a fare ritorno nel reality.

Ecco in merito quali sono state le parole della Panicucci, che ha tranquillizzato sulle condizioni dell’ex di Belen: