Dal giorno prima di Capodanno, Antonino Spinalbese è uscito dalla spiatissima Casa del GF Vip per sottoporsi a dei controlli medici programmati. A quanto pare il Vippone si sarebbe sottoposto ad una operazione per l’asportazione di una cisti. Ma come sta e quando dovrebbe rientrare? A quanto pare il suo ritorno al GF Vip sarebbe stato messo in dubbio.

Antonino Spinalbese non rientrerà al GF Vip?

Proprio alla vigilia della nuova puntata del GF Vip, arriva una notizia per nulla piacevole per i fan di Antonino Spinalbese. A quanto pare, infatti, il ritorno in Casa dell’ex compagno di Belen Rodriguez sarebbe in forse.

A renderlo noto nella serata di oggi sono stati i due esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano. Il primo ha scritto attraverso le sue Instagram Stories:

Sono sorti dei problemi con il rientro di Antonino. Domani sapremo se rientra o non rientra più!

Anche Deianira ha ribadito l’indiscrezione:

Probabilmente Antonino domani non rientrerà nella Casa perché sono sorti degli inconvenienti. Staremo a vedere.

Cosa sarà accaduto? Si tratta di presunti inconvenienti legati alla convalescenza? Solo domani sera sapremo quale sarà il reale destino del Vippone e il suo stato di salute. Sui social intanto c’è già chi è pronto a smentire le precedenti indiscrezioni: