Com’è morto Silvio Berlusconi? La notizia del suo decesso è giunta questa mattina come un fulmine a ciel sereno. L’ex premier è spirato all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni.

Com’è morto Silvio Berlusconi: malato da tempo

Silvio Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero di 45 giorni che era terminato solo poche settimane fa, lo scorso 19 maggio. L’ex premier era affetto da una polmonite ed una forma di leucemia.

In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava la compagna Marta Fascina. Dopo quattro giorni di ricovero le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate in mattinata.

Come rammenta L’Unione Sarda, lo scorso venerdì Berlusconi era rientrato in ospedale per sottoporsi ad una serie di “accertamenti programmati” sempre legati alla malattia, la leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. Questa mattina poi la situazione è drammaticamente precipitata.

Il leader di Forza Italia si era sottoposto ad un ciclo di chemioterapia. Aveva sempre risposto in modo impeccabile ad ogni terapia ed anche il fratello Paolo si era sempre detto fiducioso rispetto alle sue condizioni. Tuttavia le complicazioni non sono mancate, fino alla grave infezione polmonare causata dalla leucemia.