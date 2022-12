Angelina, new entry di Amici 22, è talentosa come il suo papà. Per chi non lo sapesse, l’allieva di canto è la figlia di Mango, il famosissimo artista morto sul palco nel 2014: “È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato”, ha raccontato agli altri allievi.

Angelina di Amici 22 ricorda il papà Mango: “Si è scatenato l’inferno”

La figlia di Mango e Laura Valente si è raccontata con i suoi nuovi compagni: “Sono nata il 10 aprile del 2001 a Maratea, sul mare, vicino a Lagonegro, il posto dove ho vissuto fino ai 15 anni”.

Oggi Angelina ha 21 anni:

Ho vissuto lì con la mia famiglia, eravamo in quattro. Famiglia di musicisti. Mio padre era il cantante Mango, mia madre era una cantante. Ho iniziato a cantare in giro per casa e a parlare, insieme. Ho iniziato a fare musica perché c’era musica ovunque e quindi la facevo pure io, perché era un mezzo di comunicazione che usavamo a casa.

E per quanto riguarda la morte del padre, ha aggiunto:

Ho iniziato il liceo scientifico a settembre e a dicembre è morto mio padre. Aveva 60 anni. È stato pesante. Si è scatenato l’inferno nella mia mente in quel momento, perché poi era tutto sotto le telecamere.

Dopo la morte del padre Angelina si è trasferita a Milano con la madre e il fratello dove ha conosciuto il suo fidanzato:

Mi ha dato proprio la spinta per risolvere un sacco di problemi che avevo. Da lì è nato tutto, ho iniziato a dire basta, la vita è mia. Ok tutti i traumi, però sti ca***. Uno non può vivere pensando a quello che ha vissuto, deve anche vivere qualcosa in più. Se ascolto mai le canzoni di mio padre? Ogni tanto. Se mi fa male no. È bello sapere che possa ascoltare la sua voce quando voglio, ma non è la cosa più importante che mi ha lasciato.

Come è morto il cantante

Giuseppe Mango è morto il 7 dicembre del 2014 mentre si trovava sopra il palcoscenico di un concerto a Policoro. La sua scomparsa ha fatto scalpore anche per via di un video amatoriale che lo stava riprendendo poco prima di morire.