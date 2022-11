Angelina Mango è ufficialmente una concorrente di Amici 22. La giovane cantante fortemente voluta da Arisa viene dalla provincia di Potenza ed è una figlia d’arte. Il padre, infatti, è il compianto cantautore Mango, scomparso prematuramente l’8 dicembre 2014 mentre era in scena a Policoro.

Chiamata in sfida da Arisa e Lorella Cuccarini, Angelina ha avuto la meglio su Ascanio, allievo di Rudy Zerbi. La decisione finale è stata di Carlo Di Francesco che ha ritenuto Angelina Mango più meritevole di stare nella Scuola di Maria De Filippi:

Per eseguire le cover è importante trovare una chiave. Questa chiave Ascanio non l’ha trovata, Angelina invece sì e ha portato un pezzo dei Beatles, che è come rischiare la vita. Lei è riuscita a trovare una chiave per reinterpretarla.