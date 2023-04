Come procede tra i due ex Vipponi, Luca Onestini e Ivana Mrazova? Come sappiamo i due ex si erano conosciuti nel corso della seconda edizione del GF Vip. Dopo aver messo un punto alla loro relazione, si sono ritrovati nella medesima Casa di Cinecittà dove tutto aveva avuto inizio. Luca era entrato in corsa durante la settima edizione, mentre Ivana aveva preso parte in qualità di “ospite” insieme a Martina Nasoni e Matteo Diamante, rispettivamente ex di Daniele Dal Moro e della vincitrice Nikita Pelizon.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: come è finita dopo il GF Vip?

Nonostante Luca Onestini e Ivana Mrazova avesse chiuso la loro storia da circa un anno e mezzo, il loro ritorno nella Casa aveva riacceso le speranze dei rispettivi fan.

Complice una ritrovata sintonia, i due ex fidanzati avevano ammesso il desiderio di proseguire fuori il loro riavvicinamento. Ma cosa è successo dopo il GF Vip? Dopo l’eliminazione di Onestini, nonostante le belle parole pare proprio che i due non si sarebbero ancora visti. A confermare come tra i due non potrà esserci mai nulla è stata anche l’esperta di gossip, Deianira Marzano, che ha commentato:

Tra Ivana e Onestini non c’è e non ci sarà assolutamente nulla. Peccato chi ci è cascato per l’ennesima volta.

Nel frattempo Luca Onestini è stato adocchiato spesso insieme all’ex Vippona Nicole Murgia, sebbene i due pare abbiano smentito un presunto flirt, comunque riportato da The Pipol che in merito ha scritto:

Luca Onestini e Nicole Murgia: flirt in corso? I due smentiscono, ma un fatto è certo: da quando lui è uscito sono inseparabili. La cosa che inoltre molti utenti sul web hanno notato è che Onestini sui social non si è ancora mostrato con Ivana, ma solo, appunto, con Nicole. Nuovo amore in vista tra i due?

Intanto, l’ex concorrente del GF Vip torna in tv: dopo il GF Vip è infatti nel cast di Back to school. In merito Federica Panicucci lo ha definito “uno dei più indisciplinati, ho fatto fatica a tenerlo a bada”.