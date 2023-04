Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip portandosi a casa la vittoria contro personaggi fortissimi. Intervistata tra le pagine di Chi Magazine, ha parlato della sua famiglia ed anche di Luca Onestini.

“Luca Onestini è il mio ricordo più bello e la persona che mi ha fatto soffrire di più”, ha svelato. “Desidero innamorarmi sempre e dovunque”, ha aggiunto: “In casa sarebbe stata tosta, poteva succedere ma non c’è stato modo. Dopo tante settimane al GF Vip non ti puoi lamentare se vinci, ma avrei scelto sempre l’amore”.

Nikita ha parlato pure della sua famiglia:

Poi ha svelato qual è stato il momento più bello del suo percorso in Casa:

Quando è entrato Luca, c’era molta complicità, gioco: prima di lui la situazione in casa era una laguna, poi mi sono trovata l’Oceano. la cosa peggiore è stata quando non ci siamo più capiti, ho sentito la Casa venirmi contro e dubitare di me. Credo ci sia stata tanta incomprensione, gli stavo interessando, ma non vedevo limpidezza, continuava a parlarmi di amicizia con comportamenti non da amico.