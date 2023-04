Elenoire Ferruzzi non crede che le coppie nate nella Casa del Grande Fratello Vip possano avere lunga vita: per quale motivo? Rispondendo ad un utente ha fatto il punto preciso di ciò che potrebbe accadere.

Coppie? Il tempo di due foto, qualche servizio fotografico giusto per racimolare un pugno di riso, e poi finisce tutto in una bolla di sapone! È lavoro, e per fortuna ci siete voi che sognate tramite queste pantomime! Fondamentalmente l’essere umano tende sempre a idealizzare negli altri ciò che vorrebbe avere o essere. Vai in qualche parco e osserva le coppie di persone anziane… lì vedrai l’amore.