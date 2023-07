Sta per giungere la quarta puntata di Temptation Island 2023, il reality che mette alla prova i sentimenti delle coppie protagoniste di questa edizione. L’appuntamento è fissato nella prima serata di oggi, 17 luglio su Canale 5. Cosa accadrà alle coppie rimaste ancora in “gioco”? Non ci resta che dare uno sguardo alle anticipazioni trapelate finora dalla pagina Instagram ufficiale del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata

Quasi tutte le coppie di Temptation Island 2023 stanno affrontando questa prova in maniera tutt’altro che serena, tra accuse reciproche, rivelazioni disarmanti e colpi di scena. Cosa vedremo nella quarta puntata di stasera? Nel nuovo appuntamento vedremo Perla fuggire dal Pinnettu in lacrime dopo aver visto un filmato del fidanzato Mirko: quale sarà il contenuto sconcertante che tanto sembra averla turbata?

In un’altra clip vediamo protagonista Federico, fidanzato di Alessia. Dopo aver rifiutato la richiesta di falò di confronto arrivata dalla fidanzata, quest’ultima aveva deciso di voler proseguire da sola il percorso nel programma senza curarsi della sua presenza e delle sue gesta. Lui, venendo a conoscenza della reazione della ragazza, avrebbe annunciato al resto dei compagni l’intenzione di iniziare la “fase 3” del suo percorso.

Francesca sembra aver assunto una nuova e forte consapevolezza di se stessa e questo potrebbe aiutarla a prendere in mano le redini della sua relazione con Manuel, in dubbio sui suoi sentimenti nei confronti della ragazza.

Vedremo poi quale sarà il risvolto del percorso di Gabriela e Giuseppe, dopo il falò di confronto durante il quale entrambi hanno deciso di uscire separati da Temptation Island, pur continuando ad amarsi. I due, tuttavia, sono pronti ad un colpo di scena: di cosa si tratta?