Anche quest’anno Temptation Island è il reality show dell’estate. Proprio per via del suo successo il programma condotto da Filippo Bisciglia avrà anche una sua versione invernale.

Manuel e Isabella, per esempio, nel corso della prima puntata di Temptation Island hanno catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Poi la fidanzata ha richiesto il falò e la coppia è uscita insieme.

Il padre di Manu, intervistato tra le pagine del settimanale DiPiù TV, ha spifferato una indiscrezione interessante sulle dinamiche di coppia dopo lo show:

Mio figlio non la può vedere fino a quando il programma è in onda. Hanno penali severissime . Si ritroveranno a Roma per la puntata finale. Si amano, mi auguro che trovino il loro equilibrio e che mi rendano presto nonno. Sono di due mondi diversi, ma Isabella deve capire che fare il tranviere significa uno stipendio sicuro. Al giorno d’oggi è una rarità preziosa.

Anche Manuel Marascio è stato intervistato dallo stesso settimanale e non ha negato la volontà di voler sfondare nel mondo dello spettacolo:

Non sono un ipocrita, non ho fatto Temptation Island solo per fare un’esperienza. Non ho mai mandato candidature in Tv in vita mia, era la prima volta. Io e Isabella ci abbiamo provato quasi scherzando. In futuro, nello spettacolo, spero di fare qualcosa che possa aiutarmi.