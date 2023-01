Il codice Snap usato da Andrea al GF Vip per sbugiardare Nicole Murgia: cos’è e come funziona – VIDEO

Andrea Maestrelli, tramite il codice Snap, ha confidato ad Edoardo Tavassi di essere stato picchiato e tradito da Nicole Murgia mentre stavano insieme prima del Grande Fratello Vip.

Il codice usato da Andrea al GF Vip per parlare di Nicole Murgia

A quanto pare, i due concorrenti del GF Vip, si erano fatti una promessa poco prima di entrare nella Casa giurando di non nominarsi mai.

Andrea non è riuscito a mantenere la sua promessa ed ha voluto fare il nome della ex fidanzata in zona nomination.

Le mie superstar di Twitter, a tal proposito hanno aggiunto anche un altro particolare: Davide avrebbe anche assistito al patto!

nicole e andrea si sarebbero promessi di non nominarsi mai davide avrebbe assistito al patto ma non vuole essere messo in mezzo#gfvip pic.twitter.com/FusZveoW8L — threshold, il napolitano fugoso 🧲🔥 (@heythreshold) January 3, 2023

Nel frattempo, finita la diretta, Andrea Maestrelli tramite il codice Snap ha svelato di essere stato picchiato dalla ex fidanzata finendo due volte in ospedale.

Ecco il video dove Andrea dice in codice riferendosi a Nicole: “Mi menava, sono finito 2 volte in ospedale”

Codice: x le vocali la

A è uno schiocco di dita, E 2, i 3, O 4, x le consonanti si usa una frase che inizia con quella consonante #Gfvip pic.twitter.com/BuF042iFby — ♏️ (@YunnanMai) January 3, 2023

Cos’è il codice Snap e come si usa

Il codice Snap è diventato famoso grazie a TikTok dove è diventato virale in poco tempo. Per comprenderlo al meglio e poterlo utilizzare bastano alcune facili sostituzioni. Per segnalare una consonante, basta utilizzare una frase che inizi con la stessa lettera che si vuole proporre. Le vocali, invece, vengono sostituite con uno schiocco delle dita.

Uno schiocco equivale alla lettera A, due schiocchi si riferiscono alla E, tre alla I, quattro alla O e cinque alla U.

Per comporre in codice, la parola “letto” basta seguire questo schema:

“La porta è aperta”: “L”

due schiocchi: “E”

“Torna a casa”: T

“Tieni la busta”: T

quattro schiocchi: “O”

Ecco il video dove viene spiegato.