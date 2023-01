Perché è finita la storia tra Andrea Maestrelli e Nicole Murgia? A quanto pare lei si sarebbe innamorata di un altro e il calciatore lo avrebbe scoperto tramite degli SMS. Ma la verità shock dietro l’ex coppia che si è ritrovata al Grande Fratello Vip potrebbe essere più pesante.

“Mi menava”, la Murgia sotto accusa: il video shock di Andrea Maestrelli

Ieri sera, nel corso della nuova diretta del GF Vip, Andrea Maestrelli ha nominato la sua ex fidanzata scatenando la reazione stizzita della Murgia. Terminato il live, i due si sono confrontati vuotando il sacco.

La Murgia ha confermato di averlo lasciato perché si era innamorata di un altro. Ha anche aggiunto di avergli provocato un taglio dopo il lancio di un piatto:

Non mi sono scordata… non c’è problema. Ti ho tirato il piatto e ti sei tagliato. Poi ho mandato un messaggio ad un altro e ci siamo lasciati per questo, perché mi sono innamorata di un altro. Sono due settimane che stai qua e non mi hai rivolto parola… Io non dirò altro.

Tuttavia, pare che Andrea per “colpa” della Murgia in ospedale ci sia finito per ben due volte, così come ha svelato a Tavassi tramite un messaggio decifrato che le mie meravigliose superstar di Twitter hanno svelato per tutti noi.

Anche Deianira ha confermato l’indiscrezione. A quanto pare la Murgia si sarebbe innamorata del suo migliore amico (non si capisce se di Andrea oppure suo…).

“mi menava, sono stato 2 volte all’ospedale” riferito alla murgia ho decifrato il gioco è snap

schiocco dita: vocali

prima lettera frase: consonanti #GFvip #incorvassi #donnalisi #gintonic #nikiters pic.twitter.com/qoeZUrOFfd — faccio la divina✨ (@AfuckingNutria) January 3, 2023

ma in che senso la murgia menava andrea, l’ha mandato due volte all’ospedale e l’ha pure cornificato pic.twitter.com/00lnBS7C4s — federic🐉 xmas era (@federic0x1) January 3, 2023