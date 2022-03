Poche ore fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno deciso di condividere il loro più grande capolavoro con il resto dei fan che dalla loro unione al Grande Fratello Vip ad oggi hanno continuato a fare il tifo per la splendida coppia. Il piccolo Gabriele, il figlio nato nei giorni scorsi, è il vero protagonista dello scatto social.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presentano il figlio Gabriele

Nella foto i due genitori, Clizia e Paolo, sono stretti in un bellissimo abbraccio mentre la mamma tiene in braccio il piccolo Gabriele ed il neo papà sembra volerlo proteggere con la sua mano. Scrive in merito la Incorvaia:

Ciao a tutti sono Gabriele Ciavarro. Segni particolari: bellissimo o biondissimo…non ho ben capito!! Così dicono mamma e papà che sono già pazzi di me.

Ed è proprio così: basta leggere tra i commenti sotto la foto postata su Instagram per fare incetta di commenti social da parte di numerosissime spunte blu, tutte colpite dalla straordinaria bellezza del piccolo di casa Ciavarro-Incorvaia.

Da Paola Turani e Francesca Barra, passando per Rita Rusic, Fernanda Lessa ed Elisabetta Gregoraci, tutte hanno condiviso i loro complimenti sinceri per la bellezza del bimbo trovando una straordinaria somiglianza al papà!