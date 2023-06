Perla e Mirko chiudono la carrellata delle sette coppie di Temptation Island 2023, in partenza il 26 giugno. Anche loro, come le precedenti coppie, hanno deciso di prendere parte alla trasmissione per mettere alla prova i loro sentimenti che sarebbero in una fase di totale blocco.

Perla e Mirko, Temptation Island 2023: chi sono?

Da ormai due anni Perla non sarebbe più felice insieme a Mirko, per via della sua totale apatia. E per questo ha deciso di scrivere a Temptation Island 2023. Lei ha 25 anni ed è fidanzata con Mirko da cinque. E’ di Rieti ma si è trasferita a Salerno per stare con lui:

Per amore di Mirko mi sono trasferita e nonostante i miei sacrifici, aver lasciato famiglia, lavoro, amiche, ad oggi lui non mi rende felice. Da due anni è diventata una persona apatica e che non dà stimoli alla relazione.

Mirko tuttavia ha un’altra visione del tutto opposta a quella esposta dalla fidanzata:

Io ci provo a starle vicino e a non farle sentire la mancanza degli affetti e delle abitudini. Però vedo un muro davanti a me. Come se qualunque cosa non fosse la cosa giusta.

Qualcosa sicuramente non va nella coppia: sarà Temptation Island a fornire loro le risposte che stanno cercando?

