Alessia e Federico, Temptation Island 2023: chi sono, matrimonio o rottura? Per ora lacrime – VIDEO

Alessia e Federico potrebbero essere la coppia più trash della nuova edizione di Temptation Island 2023. Il video di presentazione lascia aperta la strada a interessanti premesse. Il problema? Lei vuole sposarsi a tutti i costi, lui no. E quando lei lo mette alle strette con un “O mi sposi o ci lasciamo”, lui non sembra cambiare idea e a lei non resta che scoppiare a piangere.

Alessia e Federico, Temptation Island 2023: chi sono?

E’ stata Alessia a pensare a Temptation Island come possibile soluzione ad una situazione di stallo ed incertezza relativa alla sua storia con Federico. Ecco quali sono state le sue parole nel video di presentazione:

Ho scritto io perché sono stanca del mio fidanzato. Vorrei maggiori certezze, vorrei un matrimonio, una famiglia, ma lui non mi dà stabilità. Vogliamo cose differenti. O ci sposiamo o ci lasciamo.

Ma a Federico, purtroppo, del matrimonio non interessa granché:

Non potremmo mai essere così diversi. Da una parte c’è uno che non vuole saperne di sposarsi e dall’altra c’è una che dice ‘o mi sposi o ti lascio’. Non è una bella situazione.

Le parole del ragazzo hanno fatto scoppiare in lacrime la fidanzata ma senza scatenare in lui la reazione sperata. Cosa accadrà a Temptation Island?

