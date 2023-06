Manu e Isabella formano una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2023. I due vogliono mettere seriamente alla prova la loro storia d’amore e soprattutto i problemi che ad oggi li hanno tenuti lontani da una convivenza. Che abbia a che fare davvero con la differente provenienza sociale, come rimprovera il ragazzo?

Secondo Manu, alla base della sua relazione con Isabella ci sarebbe la differente provenienza sociale. Basterà Temptation Island a colmare i dubbi e spingere la donna a prendere una decisione sulla convivenza che tarda ad arrivare?

A prendere per primo la parola nel video di presentazione è proprio Manu:

E’ stato Manu a scrivere a Temptation Island e ne ha spiegato anche le ragioni:

Sono molto innamorato di Isabella, sogno un futuro con lei, vorrei anche andare a convivere, ma non troviamo un punto d’incontro su dove andare.

Isabella, dal canto suo, ha mostrato molti dubbi non tanto sul luogo della possibile convivenza, quanto piuttosto proprio sul fidanzato stesso:

Il mio lamentarmi non deriva dal nostro mondo diverso o da modi di vivere differenti. Deriva proprio dalla sua persona, dai suoi atteggiamenti. Se non fossi innamorata di Manu, nulla mi terrebbe legata a lui perché ci sono tante cose che non vanno.