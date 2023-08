Ultimamente non si fa che parlare di Giorgia Cardinaletti, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini. Ma perché monopolizza letteralmente le pagine di gossip? Il nome della fortunata che sarebbe riuscita a fare breccia nel cuore del romantico cantautore non è nuovo ai più. In effetti Giorgia è un volto noto del piccolo schermo.

Chi è Giorgia Cardinaletti, la nuova fidanzata di Cesare Cremonini

Giorgia Cardinaletti, 36 anni, è una giornalista del Tg1 e già dallo scorso aprile viene considerata vicina a Cesare Cremonini da parte della cronaca rosa nazionale. In realtà, come rammenta Fanpage, a settembre il cantante presentò proprio negli studi Rai il suo singolo Stella di mare.

In quella occasione pubblicò uno scatto che immortalava un abbraccio ed un certo feeling tra i due. Adesso però ci ha pensato il settimanale Diva e Donna, attraverso una serie di scatti diffusi da TgCom24, a documentare l’amore tra Cesare e Giorgia.

Non solo la relazione sarebbe ufficiale, ma la coppia starebbe trascorrendo insieme le vacanze in barca, tra presentazioni in famiglia, baci e complicità.

I due hanno fatto tappa alle Eolie potendo godere di sorprendenti panorami, postati sui rispettivi social, dove però Cremonini e la Cardinaletti non compaiono mai insieme, forse per tentare di proteggere la loro privacy.

