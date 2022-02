Drusilla Foer arriva a Sanremo 2022 e si prepara a fare incetta di polemiche. Lei però non sembra affatto farsene un problema ed anzi al Corriere ha spiegato cosa farà sul palco dell’Ariston e qual è il suo vero senso.

Dopo essere diventata un vero e proprio fenomeno web grazie ai video diventati virali sui social, Drusilla Foer è stata notata anche da Ferzan Ozpetek per il suo Magnifica presenza. Ma chi è davvero?

Anziana e ricca vedova fiorentina è l’alter ego di Gianluca Gori. Figlia di un diplomatico, ha trascorso la sua infanzia a Cuba, salvo poi vivere a New York dove vendeva abiti usati a Andy Warhol e Bruce Springsteen.

Ma cosa farà davvero sul palco dell’Ariston di Sanremo 2022? Al quotidiano ha spiegato:

Cosa mi ha chiesto di fare? Mi ha solo chiesto “ti va di venire?”. Chiaro che, alla mia età, con un piede nella bara, ho detto subito sì. Poi, è stato lui a domandarmi cosa mi andava di fare. Spero di non essere responsabile io della bipolarità del mio pubblico, ma la mia comicità è un po’ una spremuta delle mie parti riflessive, sagaci, snob, seduttive. Gli ho raccontato questo, si è divertito e così faremo, condividendo il senso della mia presenza a Sanremo.

Cercherò di divertirmi, poi mi agiterò, poi mi passerà. Annuncerò i cantanti. Adorerò dire “dirige Beppe Vessicchio”. Purtroppo, non si usa più leggere la sintesi della canzone: “Una ragazza si trova nel vortice conflittuale della vita, ma ne uscirà con l’amore”. Canterò se proprio è necessario e molto criticherò Amadeus, lo stuzzicherò.

Quindi ha spiegato quale sarà la sua vera presenza a Sanremo 2022:

So di essere un personaggio poco tranquillizzante. Ho avuto a che fare coi diritti Lgbtq, con la meritocrazia per le donne, il bullismo: fra queste cosine che mi piastrellano come mattonelle del bagno, se qualcuno trova uno spunto di riflessione, se posso essere portabandiera di qualcosa, sono contenta.