Charlie Gnocchi, ospite di Casa Chi, ha confessato cosa ne pensa del rapporto tra Nikita Pelizon e Luca Onestini nato nella Casa del Grande Fratello Vip.

Charlie Gnocchi e Sophie Codegoni difendono Nikita sull’affaire Onestini: “Ci sono i video!”

Durante l’intervista di Gnocchi, che ha vuotato il sacco, si è inserita a gamba tesa anche Sophie Codegoni che ha preso apertamente le parti di Nikita Pelizon svelando la presenza dei famosi video (presenti online nonostante nessuno – o quasi – ne parli).

“Forse Onestini, in questo gioco fisico, credeva di avere una chance in più con Nikita che si era un po’ esposta in questa simpatia. Se è un equivoco? No, si volevano bene ed erano lì lì per farcela e aspettavamo tutti il primo bacio”, ha affermato Charlie.

Pronto l’intervento di Sophie Codegoni che ha parlato dei famosi video:

Su TikTok sono usciti tantissimi video dove effettivamente tutte queste palpatine, toccatine e battutine ci sono state e si sono viste!

“Ci sono state!” (Le palpatine, toccatine e battutine, ndr), ha confermato Charlie Gnocchi.

Poi ha aggiunto:

Onestini era terrorizzato dall’avere una storia. Onestini sapeva tutto su Nikita mentre lei no.

Volete dubitare di una persona che si trovava in Casa con loro? No, ma continuate pure.