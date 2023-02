Fariba Tehrani, ospite di Casa Pipol, ha parlato del Grande Fratello Vip svelando cosa ne pensa di Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, due tra le protagoniste di questa attuale edizione.

Fariba boccia Antonella e dubita di Nikita: “Era completamente diversa”

Perché non sono entrata al Grande Fratello Vip? Ho dovuto rinunciare per un problema personale di cui parlerò più avanti ma per ora preferisco non parlarne. Se tornerò? In questa edizione no, perché come sai bene non bisogna prendere un treno in corsa. Già a L’Isola sono entrata in gioco dopo un mese e c’erano già i gruppetti e si erano tutti alleati contro di me perché mi vedevano forte.

Fariba ha confessato di non apprezzare molto questa nuova edizione del reality show di Cinecittà:

Quest’anno non piace molto il GF Vip e non piacciono molto i concorrenti e le loro dinamiche. A difesa degli autori va detto che le regole cambiano negli anni. L’anno di Giulia io ho parlato in persiano e l’hanno messa subito in nomination. Adesso i vip parlano in tutte le lingue del mondo e non succede niente.

La mamma di Giulia Salemi ha svelato di non essere una fan di Antonella Fiordelisi e di avere dubbi sull’atteggiamento di Nikita Pelizon:

Se fossi entrata al GF Vip con chi non sarei andata d’accordo? Mi piace Alberto e io e lui avremmo fatto i numeri perché siamo molto simili, siamo egocentrici e casinisti. Là dentro ci sono molti che non mi garbano, ad esempio Antonella Fiordelisi, che non è il mio genere. Non mi piace l’arroganza e chi si crede chissà chi con il “so tutto io” solo perché ha tantissimi follower. Mi piacciono di più le persone umili e sincere. Cosa penso di Nikita? Ho visto nei reality passati, Ex On The Beach e Pechino Express, che era completamente diversa. Era sensuale, parlavabenissimo italiano senza accento. Era molto intraprendete e sembrava un’altra persona. Ora la vedo differente e con questo comportamento ha acquisito tantissimi follower. Andando contro di lei mi metto contro tutta questa gente. Ci sono i fan intelligenti e quelli fanatici che ti giustificano. Se fossi entrata sarei andata da vicino e le avrei detto ‘non visto cose belle su di te, ma non giudico e ti rispetto. Adesso sei migliorata e maturata oppure stai giocando?’. Perché se gioca ce l’ha fatta. Se è cambiata tanto di cappello. Io come tutti cambio il parere in base al comportamento di una persona.

Cosa ne pensate?