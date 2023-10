Dopo la morte di Matthew Perry che ha sconvolto il mondo delle serie tv e non solo, il cast di Friends ha rotto il silenzio per la prima volta. A parlare sono stati Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox e Lisa Kudrow in un comunicato congiunto rilasciato a People. Tutti loro hanno espresso tutto il proprio dolore per la scomparsa prematura del collega.

Il cast di Friends rompe il silenzio su Matthew Perry

Il cast di Friends, dopo giorni di silenzio in seguito alla morte di Matthew Perry – l’indimenticato Chandler Bing della serie -, ha deciso di intervenire commentando l’improvvisa perdita che ha lasciato tutti noi interdetti:

Siamo tutti così completamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia. C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita inesplicabile. Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo.

Poche ore dopo la morte di Matthew Perry, la collega Lisa Kudrow (che nella serie era Phoebe) ha svelato la sua intenzione di adottare il cane dell’attore, Alfred. Lo ha rivelato il Daily Mail che ha ripreso le parole di un amico dell’attrice:

Ha promesso che avrebbe partecipato al suo funerale e avrebbe persino potuto adottare il suo cane.

La stessa Lisa avrebbe manifestato dei sospetti rispetto alla morte del collega, credendo che possa essere deceduto a causa di farmaci che hanno fatto effetto mentre si trovava nella vasca idromassaggio dove è stato trovato senza vita Perry.