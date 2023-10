Matthew Perry è morto lasciando il mondo dello spettacolo internazionale letteralmente sotto shock. Il mitico Chandler di Friends ha avuto un attacco cardiaco mentre si trovava nella sua vasca da bagno, spegnendosi ad appena 54 anni.

“Siamo devastati nell’apprendere della scomparsa di Matthew Perry. È stato un vero regalo per tutti noi. Il nostro affetto va alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti i suoi fan” ha scritto su Instagram il profilo ufficiale di Friends.



Tra i messaggi di cordoglio, anche quello di Justin Trudeau, primo ministro canadese e suo ex compagno di scuola:

Non dimenticherò mai i giochi assieme nel cortile della scuola, e so che le persone in tutto il mondo non dimenticheranno mai la gioia che ha portato loro. Grazie per tutte le risate, Matthew. Sei stato amato e mancherai a tutti.