Caso Denise Pipitone nuovamente commentato durante Domenica Live con tanto di “polemica” da parte di Barbara d’Urso che ha voluto evidenziare l’assenza di Piera Maggio nei suoi programmi: “Non viene da me”.

Nei giorni scorsi è stata intervistata Anna Corona che ha spiegato a Quarto Grado di aver saputo la notizia delle nuove indagini dalla televisione:

Io desidero la verità tanto quanto Piera Maggio. In quella casa non ci sono muri alzati, tranne una muratura dove c’è una perdita d’acqua, io rispondo personalmente per quella casa. Stanza segreta? Lo sanno loro, io posso rispondere per me, non c’è niente da trovare. Io sono accusata ingiustamente.