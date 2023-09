La Casa del Grande Fratello mostrata in anteprima: dal confessionale alla piscina, prime immagini – VIDEO

Si rincorrono gli spoiler relativi alla nuova edizione del Grande Fratello, attorno alla quale ormai c’è grande attesa. Come sarà? Ancor prima di conoscere coloro che varcheranno la fatidica Porta Rossa e che probabilmente saranno ospitati per diversi mesi nella spiatissima dimora di Cinecittà, sono state mostrate in anteprima le immagini dalla Casa.

La Casa del Grande Fratello: primi spoiler

Arredi moderni, ampi spazi, rifiniture color rosso, divani azzurri, rosa e bianchi. E poi il consueto confessionale con la grande poltrona dorata al suo interno che accoglierà le più intime confidenze dei nostri gieffini.

Nelle passate ore la pagina social del Grande Fratello ha voluto aprire le porte della Casa del reality e mostrarci qualche piccolo dettaglio.

Si passa dai vari ambienti della Casa, compresa la zona beauty nella quale si scorge la grande vasca, passando per la piscina, circondata da piante (presumibilmente finte). Di seguito un piccolo spoiler di quella che sarà la dimora dei 22 nuovi concorrenti del Grande Fratello!