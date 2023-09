Alfonso Signorini e Cesara Buonamici si sono mostrati in televisione con le prime immagini della Casa del Grande Fratello, aprendo le porte ai telespettatori con lo spot che anticipa l’inizio del reality show il prossimo 11 settembre 2023.

Tanti i cambiamenti nella Casa, tra cui anche il logo, dal quale viene meno la dicitura “Vip”. Ed a quanto pare cambia anche lo studio, come anticipato da TVBlog lo scorso luglio:

L’11 settembre prossimo scopriremo anche il nuovo studio che sostituirà la location di Cinecittà. Le dirette del prime time infatti andranno in onda dagli studi Voxson di via di Tor Cervara (comunque a poca distanza da Cinecittà). Secondo informazioni di TvBlog la scenografia – rinnovata un anno fa – rimarrà pressoché la stessa, ma con dei piccoli accorgimenti, perlopiù tecnici. Le dimensioni del nuovo studio, tra l’altro, sarebbero molto simili al precedente, per questo l’installazione scenografica è più semplice da riprodurre.

no sto morendo per questo promo così insipido, letteralmente go guys give us nothingpic.twitter.com/PFx5w3nw2N

— Paola. (@Iperborea_) September 8, 2023