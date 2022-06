L’ultima decisione della produzione dell’Isola dei Famosi ha scatenato il pianto di Carmen Di Pietro. Dopo aver mangiato di nascosto insieme ad Estefania Bernal e Marialaura De Vitis, dai piani alti hanno deciso di punire l’intero gruppo.

Carmen piange all’Isola dei Famosi, naufraghi puniti: ecco in che modo

Lo spirito dell’Isola ha deciso di togliere il fuoco per 24 ore e di levare a Luca Daffrè il ruolo da leader. Carmen Di Pietro si è dispiaciuta moltissimo chiedendo scusa a Nicolas che, di contro, non si è assolutamente pentito per la sua decisione di sfamare le amiche di avventura (e per questo gli vogliamo ancora più bene):

Non sono per niente pentito. Avevano una fame mostruosa… chi se ne frega! Ci hanno punito per aver dato un pezzo di pane? Non ti devi preoccupare Carmen, te l’abbiano dato noi.

L’opinione di Lory Del Santo, invece, è stata un’altra:

Qui è colpevole chi ha mangiato ma anche chi si è messo le pizzette in tasca. Pensa se l’avessi fatto io. Non ci voglio pensare. Se fossi stata io la colpevole credo ci sarebbe stata la rivoluzione del gruppo contro di me. Io invece sono rispettosa anche degli errori degli altri. Il problema è che anche i colpevoli non sono nemmeno venuti a scusarsi.