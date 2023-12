Cantanti esclusi a Sanremo 2024: fuori un trio bomba, ecco tutti i nomi

Cantanti esclusi Sanremo 2024: chi sono? Si avvicina inesorabilmente l’apertura della kermesse musicale. Dopo la lista ufficiale degli artisti che calcheranno il palcoscenico del Teatro Ariston, c’è grande attenzione anche per quanto riguarda la lunga lista di Big che non parteciperanno al Festival dopo essere stati scartati da Amadeus.

Cantanti esclusi a Sanremo 2024: ecco tutti i nomi

Nella lista dei “No” diramata da All Music Italia per Sanremo 2024 compaiono: Cristiano Malgioglio e Fabio Rovazzi insieme a Ditonellapiaga (un trio da urlo: perdoneremo mai Amadeus per averci privato di questa canzone?).

E ancora: Matteo Paolillo di Mare Fuori, Alvaro Soler, l’attrice Lina Sastri, l’ex vincitrice di Gaia Gozzi, Bresh e Matteo Bocelli.

Fuori dalla lista dei Big pure: Fausto Leali, Ermal Meta, Francesco Gabbani e Fabrizio Moro.

Si prosegue con Patty Pravo, Michele Zarrillo, Marcella Bella, Subsonica e Max Gazzè.

Tra le collaborazioni particolari, niente da fare nemmeno per Calibro 35 con Alan Sorrenti, Bianca Atzei insieme a Tormento dei Sottotono e Le Deva insieme a Ivana Spagna.

Fuori dalla lista dei Big di Sanremo 2024 anche: Arisa, Tropico, Michele Bravi, GionnyScandal, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Alexia, Noemi, Malika Ayane, Syria, Mietta, Bugo, Morgan, Achille Lauro, Enrico Nigiotti, Aka7even, Paolo Vallesi, gIANMARIA, Er Piotta, La Crus, gli Zero Assoluto e Jalisse.