Antonella Fiordelisi, ormai da settimane, si sente vittima del “branco”. Secondo la concorrente del Grande Fratello Vip, i suoi coinquilini le farebbero bullismo. Tesi supportata, da fuori, anche dal padre che promette provvedimenti legali.

Bullismo contro Antonella Fiordelisi? Signorini si smarca dalle accuse

Signorini ieri sera, in maniera astuta, ha condotto la concorrente del Grande Fratello Vip verso il difficile tema del bullismo, facendole ammettere di non averlo subìto e, in questo modo, smarcandosi intelligentemente dalle accuse degli ultimi tempi che sono piombate addosso alla trasmissione.

Io non vorrei vedere le tue lacrime. – ha esordito il conduttore – Nascondono un tuo disagio ma questa è una gara che non esclude colpi bassi. Quando se ne parla, si tirano in ballo parole pesanti, si parla di bullismo e violenza psicologica. Senti ci sia bullismo nei tuoi confronti?

Antonella ha fatto marcia indietro:

Non dico bullismo però sicuramente non sono carini. Ci sono persone che fanno cose in gruppo e adesso non riesco più a sopportarlo.

Alfonso Signorini ha continuato:

In nome di questo disagio che tu senti, se vivi una situazione di vera pressione psicologica, di vero disagio, ti dico di non rimanere nel gioco. Non voglio che tu stia male. Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti, non restare lì. Se senti ci sia davvero bullismo, sono disposto a fare un’intera puntata su questo. Se stai male, esci dal gioco. Te lo dico con la consapevolezza di perdere una grande concorrente.

“Questo mio disagio è aumentato quando ho visto che Edoardo non era dalla mia parte”, ha aggiunto la concorrente del Grande Fratello Vip.

Signorini le ha spiegato cosa sta succedendo fuori:

Te lo dico perché la tua famiglia, dall’esterno, è preoccupata. Li capisco perché vedono te che reagisci in questa maniera. Voglio che sia fatta chiarezza per evitare strumentalizzazioni. Se questo tuo disagio è legato a un gioco che pensi di poter affrontare, continuiamo. Ma se questo tuo disagio è legato ad atti di bullismo, ti dico di uscire.

Antonella Fiordelisi è uscita dal GF Vip confermando il bullismo? No, la risposta è negativa.