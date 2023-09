I telespettatori che seguono con entusiasmo Caduta Libera, spesso si sono interrogati su cosa si nasconda sotto la celebre botola del quiz show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. La risposta, in realtà, è piuttosto semplice e non cela alcun segreto misterioso.

Quando Gerry Scotti fa cadere un concorrente eliminato attraverso la botola, molti si chiedono se ci sia qualche rischio per la sua incolumità. La verità, tuttavia, è che i concorrenti non corrono alcun pericolo.

Sotto la botola di Caduta Libera c’è una sorpresa che garantisce la completa protezione dei concorrenti: una vasca riempita di soffici cuscini di gommapiuma.

Recentemente, è emerso un video su TikTok girato proprio da sotto la botola di Caduta Libera ma va precisato che si trattava di un’edizione straniera del quiz show.

In Italia a confermare cosa c’è sotto la botola è stata Maria Teresa Ruta che aveva partecipato al quiz e ne aveva parlato al Grande Fratello Vip:

Per contratto non possiamo dire cosa c’è sotto la botola, né quanto è alta. Il vuoto d’aria si sente, a me è volata tutta la gonna. Ora però non potrei più partecipare perché ho già fatto 60 anni. A Caduta Libera prendono solo under 60 proprio per la caduta. Ti fanno una piccola assicurazione in caso di incidente, ma non vogliono rischiare.