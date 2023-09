Il mistero della botola di Caduta Libera: cosa c’è sotto? Ex del GF Vip svelò tutto

Riparte nel preserale di oggi, 4 settembre 2023, la nuova edizione – la dodicesima – di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5. Ciò che affascina il pubblico di spettatori sin dalla puntata zero, è la famosa botola: cosa c’è sotto di essa? Un mistero che, in realtà, in parte era già stato svelato da un’ex concorrente del GF Vip.

La botola di Caduta Libera: cosa c’è sotto?

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Cecilia Rodriguez svelò il mistero sotto la botola di Caduta Libera: cosa c’è sotto? Agli altri concorrenti del reality, la sorella di Belen pare abbia svelato che sotto la botola ci sarebbe una sorta di vasca piena di cuscini molto spugnosi e morbidi.

Il contenitore in oggetto sarebbe alto circa un metro ed i concorrenti posti sulla piattaforma, prima di toccare i cuscini posizionati in fondo, farebbero un volo di circa tre metri.

Per partecipare al game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5 e salire sulla botola è possibile scrivere all’indirizzo mail castingcadutalibera@endemolshine.it. Ecco i requisiti richiesti: avere tra i 18 e i 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.