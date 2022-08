Da oggi, lunedì 29 agosto 2022 torna ufficialmente Caduta Libera con la sua undicesima stagione. Gerry Scotti è pronto a tenerci compagnia nel preserale di Canale 5, ogni sera a partire dalle ore 18.40. Protagonista indiscussa anche in questa edizione sarà ovviamente la famosa botola. Ma cosa c’è sotto di essa?

Botola Caduta Libera: cosa c’è sotto?

Il “mistero” della botola di Caduta Libera, in realtà, era già stato svelato qualche tempo fa da Cecilia Rodriguez che durante la sua partecipazione al GF Vip aveva svelato cosa aveva trovato sotto ai suoi piedi durante la sua partecipazione al quiz show di Gerry Scotti.

Come sappiamo il gioco prevede la presenza della botola centrale sulla quale in ogni puntata salirà un campionissima ma ciascun concorrente è comunque chiamato a mettere piede sulla botola che, in caso di risposta sbagliata, si aprirà lasciandolo cadere nel vuoto.

Ma cosa c’è esattamente sotto di essa e dove vanno a finire i concorrenti?

A quanto pare alla fine della botola i concorrenti di Caduta Libera si ritroveranno su dei comodi e morbidi cuscini. I malcapitati dunque dopo un volo di circa tre metri si ritroveranno in una vasca di cuscini spugnosi in grado di garantire un “atterraggio” privo di possibili rischi.

Non tutti inoltre possono partecipare a Caduta Libera ma i concorrenti dovranno necessariamente rispondere a determinati requisiti: pesare meno di 100 chili, non avere patologie collegate eventualmente al cuore e alla schiena e avere un’età compresa tra 18 e 55 anni. Non vedremo mai, dunque, un concorrente over 60 per questo motivo.