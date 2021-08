Cosa c’è dentro la botola di Caduta Libera? Ecco svelato il mistero

Cosa c’è dentro la botola di Caduta Libera? Il game show della rete ammiraglia di Casa Mediaset tornerà a breve con le nuove puntate inedite in compagnia di Gerry Scotti.

Cosa c’è dentro la botola di Caduta Libera?

Nell’attesa che arrivi il 30 agosto (giorno in cui torneranno in onda gli appuntamenti inediti), vogliamo svelare una curiosità che ha come protagonista la famosa botola di Caduta Libera.

Da cosa vengono accolti i concorrenti dopo il loro “salto” nel vuoto? Nelle passate puntate del game show Gerry Scotti ha accolto volti noti e, proprio uno di loro ha svelato il mistero.

Cecilia Rodriguez, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha raccontato cosa le è successo quando è caduta dopo l’apertura della botola.

La sorella minore di Belen è caduta su cuscini e gommapiuma per non farsi del male dopo l’impatto. Ed infatti, così come vi mostriamo a seguire, c’è una foto che mostra proprio una concorrente “precipitare” sul morbido senza correre rischi per la sua salute (anche se in questo caso il frame in questione fa riferimento ad un programma andato in onda su Italia 1 dal titolo “Uman Take Control”).

Quando inizia il game show?

Dallo scorso 6 agosto 2021 su Canale 5 è stato diffuso il primo video promozionale. Nella clip si vede Gerry Scotti, versione capo cantiere, che annuncia le nuove puntate di Caduta Libera che ritorneranno dalla fine del mese.