BigMama, in attesa di salire sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2024, si è lasciata andare tramite una intervista tra le pagine di Repubblica e, tra le altre cose, ha parlato anche del tumore che l’ha messa a dura prova.

BigMama ha avuto un tumore: “Paura di morire”

La rabbia non ti basta è una canzone che ho scritto di getto, quasi per scusarmi con la Marianna bambina, bullizzata, che ha subito violenza, a cui tiravano i sassi, che aveva paura, di camminare per strada. Mi sono sentita sempre giudicata. Ho capito che sono bella come sono, se sei la prima a non amarti, gli altri non ti ameranno.

BigMama ha svelato quando è arrivato il suo cambiamento:

Sono partita per Milano con magliette XXXL, lunghe, larghe, mi coprivano fino ai piedi. Piano piano ho cominciato a comprare abiti che mi fasciavano, attillati, ho trovato il coraggio di mostrarmi. Merito della forza che mi ha dato la musica e dei luoghi che mi hanno accolto. Ho iniziato ad andare nei locali gay. In quei posti c’è così tanto amore che mi sono sentita a casa per la prima volta, non c’è spazio per l’odio.

E per quanto riguarda il tumore ha svelato:

Ho avuto un linfoma a 20 anni. Ho fatto 12 cicli di chemioterapia. Non ho mai avuto paura di morire. Il tumore è stato una parentesi, ora faccio tutti i controlli. Allora, nei video, avevo i capelli lunghi: era una parrucca. Non volevo la compassione delle persone. Grazie al linfoma ho imparato a mettere me stessa prima degli altri.

