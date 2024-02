Angelica Baraldi è dovuta intervenire con un video (che trovate in apertura del nostro articolo) dove aver scritto: “Meno male che c’è Marco Maddaloni” su “X”. I fan di Beatrice Luzzi hanno capito male criticandola aspramente.

Sono molto dispiaciuta e amareggiata per quello che è successo. Ho pubblicato un tweet con su scritto “per fortuna che esiste Marco Maddaloni” perché mentre Mirko e Perla si confrontavano in piscina, Marco è intervenuto spiegando quali fossero secondo lui le basi per avere un rapporto sano ed equilibrato. Io mi sono trovata d’accordo con le sue parole.

Il mio tweet era riferito solo ed esclusivamente a questo episodio. Sono veramente rimasta allibita dalla valanga di insulti e di offese che ho ricevuto e che sto ricevendo tuttora.