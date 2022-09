Stamattina la regia del GF Vip 7 ha deciso di svegliare i vipponi in maniera piuttosto colorita? Secondo i social la regia avrebbe svegliato i vipponi a suon di bestemmie per via dell’audio lasciato aperto.

Bestemmie al GF Vip 7, la regia lascia il microfono aperto

“Hai il microfono aperto! C’hanno svegliato con le bestemmie!”, hanno affermato nella Casa mentre si trovavano ancora sotto le coperte.

Dalla regia infatti, il microfono aperto ha fatto sentire una voce maschile intenta a parlare al telefono:

Porco *io! Pronto? Aspetta un attimo che li sto svegliando e poi mi chiami. Aspetta un attimo.

Il video in questione, nonostante sia stato caricato oggi, si riferisce ad un episodio accaduto lo scorso anno, esattamente come avevamo documentato in questo articolo.

Ed infatti, come potete sentire, la voce è quella femminile che si sente in sottofondo è quella di Francesca Cipriani.

