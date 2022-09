Ecco perché Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati

Perché Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati? L’ex parrucchiere ha svelato cosa è andato storto poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 7.

Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa.

Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale – ha raccontato lui nella clip evitando di nominare Belen Rodriguez – . Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia.

“Quando è finita con Belen ho investito su altre cose, su altri progetti, ho altre vene artistiche che voglio esprimere. Se non avessi avuto una bambina sarei partito con uno zaino”, ha svelato Antonino intervistato da Chi Magazine.

Poi ha aggiunto:

La mia unica paura è quella di non veder crescere mia figlia tutti i giorni, essendo io e sua madre separati. – aveva aggiunto – Spero che fra Belen e De Martino duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli.

Con Belen non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva lasciandomi andare. (…) Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare la legge della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito ad essere un padre migliore anche da solo.