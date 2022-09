Belen Rodriguez compie gli anni, l’ex Antonino Spinalbese non la cita al GF Vip: arriva la dedica di Stefano

Belen Rodriguez è stata protagonista nelle ultime ore. L’ex compagno Antonino Spinalbese ha fatto ieri sera il suo ingresso nella Casa del GF Vip ma ha preferito non citarla, a differenza di quanto fatto con la figlia Luna Marì, avuta proprio dalla showgirl argentina.

Belen Rodriguez fa il compleanno: le reazioni di Antonino Spinalbese e Stefano De Martino

Nella serata di ieri, in diretta tv, Antonino Spinalbese ha parlato dell’ex compagna Belen Rodriguez pur senza mai menzionarla. L’ha definita “un incontro fatale” reso possibile grazie al suo lavoro:

Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia. Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa.

A far notare la mancata menzione è stato Alfonso Signorini, che ha invece svelato di averla sentita il giorno prima, mandandole i saluti ed aggiungendo: “Credo che farà il tifo per te”.

Il nuovo Vippone però si è limitato a commentare: “Salutiamo mia figlia più che altro”.

Spinalbese non ha fatto alcun accenno neppure al fatto che oggi fosse il suo 38esimo compleanno, a differenza dell’attuale compagno ed ex marito, Stefano De Martino, che ha invece rivolto una dedica romantica a Belen Rodriguez: “Tanti Auguri Vita”, ha scritto nella didascalia ad un post Instagram che immortala Belen in un campo di girasoli. “Tu”, ha replicato la showgirl aggiungendo l’emoji di un cuore.