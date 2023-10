Cosa sta succedendo a Belen Rodriguez? Dopo le voci diffuse dal suo ex storico, Fabrizio Corona, secondo le quali la showgirl non starebbe bene e dopo l’eccessivo dimagrimento (confermato dalla stessa), Belen ha finalmente rotto il silenzio sui social.

Belen Rodriguez torna sui social con una frecciatina (per chi?)

La Rodriguez non si fa vedere da tempo su Instagram, ma oggi ha pubblicato una Story che sa tanto di frecciatina. Ma diretta a chi? In questi giorni, oltre ad essere stato il compleanno di Stefano De Martino, suo ex marito, ha preso il via Le Iene, con una nuova conduzione.

Non sappiamo come Belen abbia preso questi ultimi avvenimenti (Stefano ha sfoggiato la sua nuova presunta fiamma, mentre a Le Iene è giunto il messaggio di Veronica Gentili, nuova conduttrice, alla quale però la showgirl non ha mai replicato.

Nel frattempo però l’argentina si è rifatta viva con una storia su Instagram. Si tratta di una citazione che suona molto come una frecciatina:

Bisognerebbe fare teatro nelle scuole, perché l’esercizio di mettersi nei panni degli altri ci può far diventare una società migliore.

A chi avrà rivolto questo messaggio? Al momento resta un mistero.