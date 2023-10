Beatriz D’Orsi chi “ricasca”. La corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver scelto di rimanere in studio per Brando, ha incominciato ad incuriosire gli utenti che hanno “ispezionato” i suoi profili social.

Tra un giro e l’altro sul suo profilo di Facebook, è saltato fuori un post della corteggiatrice proprio contro Uomini e Donne:

Il post, subito dopo la massiccia diffusione, è stato cancellato tuttavia pare che pure Gianni Sperti lo abbia visto.

Ma non è finita qui.

Beatriz D’Orsi aveva già parlato male di Uomini e Donne ed anche del Grande Fratello Vip e, proprio per questo motivo, gli utenti hanno diffuso anche questo secondo post:

In questo articolo viene spiegato in modo chiaro e preciso la beata ignoranza dell’italiano medio che segue personaggi e trasmissioni (Come: uomini e donne, grande fratello ecc…) che non sanno mettere insieme una frase composta da soggetto, predicato verbale e complemento oggetto. DOVE L’IGNORANZA REGNA SOVRANA, CHI DETIENE IL POTERE CI SGUAZZA ALLA GRANDE.

Beatriz D’Orsi ha fatto il suo primo ingresso nello studio di Uomini e Donne lo scorso 18 settembre, dopo aver avuto una esterna con Brando.

In questa occasione, la corteggiatrice aveva condiviso la sua toccante storia, raccontando di essere stata adottata da bambina e di aver scelto di non incontrare sua madre biologica prima della sua tragica scomparsa:

Mia madre oggi è il mio braccio destro. L’anno scorso è morta mia madre (biologica, ndr) in Brasile. Ha voluto esprimere l’ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla.