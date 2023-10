Beatriz D’Orsi è una delle protagoniste attuali di Uomini e Donne. La corteggiatrice di Brando, tuttavia, nel 2021 criticava con forza il dating show condotto da Maria De Filippi. Un post su Facebook scoperto dagli utenti social la “incastra”.

Sarebbe giusto se non tornassero questi programmi nel rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare”, ha scritto Beatriz un paio di anni fa su Facebook.

Il 18 marzo 2021, la programmazione di Amici e Uomini e Donne fu interrotta in segno di rispetto per le vittime della pandemia di Covid-19. Questa decisione fu annunciata attraverso un comunicato ufficiale diffuso tramite i canali social ufficiali dei due programmi, entrambi condotti da Maria De Filippi.

Proprio in quella occasione Beatriz D’Orsi aveva condiviso la notizia criticando con forza i programmi della Queen.

Beatriz D’Orsi ha fatto il suo primo ingresso nello studio di Uomini e Donne lo scorso 18 settembre, dopo aver avuto una esterna con Brando.

In questa occasione, la corteggiatrice aveva condiviso la sua toccante storia, raccontando di essere stata adottata da bambina e di aver scelto di non incontrare sua madre biologica prima della sua tragica scomparsa:

Mia madre oggi è il mio braccio destro. L’anno scorso è morta mia madre (biologica, ndr) in Brasile. Ha voluto esprimere l’ultimo desiderio, quello di vedermi. Ma io ho deciso di non andare. Non se lo meritava. Una persona che è sparita, poi mi viene a chiedere una cosa così, anche solo per vedere come sono, mi avrebbe fatto male vederla.