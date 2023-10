La reazione di Michele all’eliminazione di Manuela da Uomini e Donne

Michele Longobardi sembrava essere il corteggiatore preferito di Manuela Carriero del trono classico di Uomini e Donne. E invece… la tronista durante l’ultima registrazione ha deciso di eliminarlo.

Michele è stato eliminato! Manuela lo aveva portato in esterna ma lui gliene ha dette di ogni: che è moscia, che non gli piace come si comporta, che dorme etc… In studio tutti sono intervenuti per farla ragionare e alla fine Manuela ha deciso di mandarlo via.

Di ritorno verso casa sua, l’ex corteggiatore ha postato una foto in treno con una didascalia piuttosto chiara:

Conversazioni costruttive che non tutti sono in grado di affrontare.

Michele, recentemente intervistato dal magazine di Uomini e Donne, ha dichiarato:

Sono single da esattamente un anno…adesso mi sento veramente pronto per un rapporto serio. E non lo dico per fare retorica. Voglio una relazione seria. Una storia a distanza? Dopo qualche tempo questa distanza dovrebbe essere colmata. Se una ragazza mi piace davvero sono disposto a intraprendere una storia con una persona che abita in un’altra città anche se l’ideale sarebbe convivere.

Sicuramente conquisto con l’estro e la simpatia. Ritengo di essere un bel ragazzo, ma questo passa in secondo piano perché contano di più l’attitudine e la sicurezza di sè. Il mio tallone d’Achille invece è la mia tendenza ad aprirmi troppo presto e a mostrare senza filtri il mio carattere, che è estroso e per certi versi strano. Questo non è apprezzato da tutte le ragazze.