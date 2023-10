La nuova registrazione di Uomini e Donne ha evidenziato due notizie degne di rilievo: una eliminazione choc nel trono classico ed un ritorno in grande stile per quanto riguarda il trono over, ecco le anticipazioni diffuse dal buon Lorenzo Pugnaloni.

Poi la news sul ritorno in pista di un amato cavaliere del trono over:

E ancora:

Michele è stato eliminato!

Manuela aveva portato in esterna Michele, ma lui gliene ha dette di ogni: che è moscia, che non gli piace come si comporta, che dorme etc… In studio tutti sono intervenuti per farla ragionare e alla fine Manuela ha deciso di eliminarlo. E’ uscita in esterna anche con Carlo ma si sono soltanto abbracciati. Per Manuela è sceso un nuovo corteggiatore, si chiama Tommaso.

Cristian ha fatto un’esterna con due ragazze: Valeria e Valentina. Ha baciato entrambe ed è scoppiata una discussione, hanno gridato un sacco e si sono un po’ insultate a vicenda.

Di Brando non si è parlato, non hanno fatto in tempo.