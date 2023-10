Ermes Dinho Faccoli è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne venuto a corteggiare Roberta Di Padua. La dama ha accolto di buon grado l’uomo che non è di certo un volto nuovo della TV.

Ermes Dinho Faccoli , chi è il cavaliere over di Uomini e Donne venuto per Roberta

35enne, bresciano, il cavaliere si è presentato in studio per corteggiare Roberta Di Padua, storica corteggiatrice di Uomini e Donne che lo ha subito invitato a portarla fuori:

Ciao, sono Ermes, ho 35 anni e vengo da Brescia, nella vita faccio il trainer in vendita. Praticamente formo le persone sulla vendita. Mi hai colpito esteticamente, ho chiesto alla redazione di scendere proprio per te. Sono single da un anno circa, non ho figli e non sono separato.

Ma dove abbiamo già visto Ermes? Qualche anno fa il cavaliere tutto muscoli ha partecipato a Ciao Darwin nella puntata Reali VS Virtuali sfilando in boxer per la gioia del pubblico, ecco la foto proveniente dal suo seguitissimo profilo di Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermes Dinho Faccoli (@ermesdinhowow)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ermes Dinho Faccoli (@ermesdinhowow)